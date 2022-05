Young Leaders zamelen dik 1000 euro in voor Oekraïense stallen

De actie Steun Oekraïense Stallen is een groot succes gebleken. In korte tijd zamelde de Nederlandse paardenwereld 25.000 euro in om Oekraïense stalhouders en maneges te ondersteunen met paardenvoer. Maar zolang de oorlog in Oekraïne doorgaat, blijft steun aan de stalhouders noodzakelijk. Doordat miljoenen Oekraïners ontheemd zijn, hangt het lot van heel veel paarden aan een zijden draadje. Hun eigenaren of manegeruiters zijn verdreven of overleden.