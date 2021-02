Yves Winkelmolen zet succesreeks voort

Yves Winkelmolen is goed op dreef in Oliva. Vanmorgen won hij de rubriek voor zesjarigen met Peach van het Bruggenveld (v. For Pleasure) en vanmiddag was hij de beste bij de vijfjarigen met Grenade de Talma (v. Ogrion des Champs). Met de 5-jarige Frans gefokte merrie bleef Winkelmolen foutloos in het tweefasen-parcours en zette de winnende tijd neer van 43,50 seconden.