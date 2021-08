Zaire-E van Jessica von Bredow wordt leerpaard Selina Söder

Vandaag maakte Jessica von Bredow-Werndl op Instagram bekend dat Zaïre (v. Son de Niro) een nieuwe amazone krijgt. Selina Söder (dochter van de minister president van Beieren) wordt de nieuwe amazone van de KWPN merrie. Jessica von Bredow-Werndl bracht de 17-jarige merrie uit op Grand Prix niveau.

Jessica: ”Hoewel Zaïre in Aubenhausen zal blijven, zal ze nu haar ervaring op een nieuwe manier doorgeven.

We zijn erg blij dat we Selina Söder kunnen ondersteunen in de U25 tour. Met Selina hebben we een zeer gevoelige amazone gevonden en de twee harmoniseerden ongelooflijk goed vanaf het begin. Als de huidige nr. 9 van de wereld, wereldbekerwinnares en ideale lerares, heeft Zaïre mij de afgelopen 12 jaar begeleid en zal ze ook in de toekomst haar leven in Aubenhausen blijven leiden. Dezelfde dierbaren om haar heen (inclusief ik), hetzelfde terrein voor haar dagelijkse routine en volledige bedrijfsvoering blijven. Wij kijken er naar uit om onze filosofie door te geven en hen te begeleiden en verheugen ons erop om samen tijd door te brengen.”

Bron: Horses.nl / Instagram