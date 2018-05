Zennith van Schreven dag voor CDI-debuut plotseling overleden

Schreven nam Zennith eind vorig jaar over van Hiske Geerts, die de merrie tot en met de Zware Tour had opgeleid. Geerts verkocht de merrie vanwege emigratie naar China. “Vol trots kondigde ik drie weken geleden aan dat Zennith en ik ons internationaal debuut zouden gaan maken tijdens het CDI Aachen. Morgen zou het begin zijn van een nieuw tijdperk. Morgen zouden Zennith en ik internationaal starten. Een droom en wens waar we als team lange tijd naartoe hebben getraind en gewerkt. Een weg vol pieken en dalen, die na zes jaar, eindelijk weer een hoogtepunt zou bereiken.”

Verslagen

“Ondanks dat we pas sinds korte tijd een echte combinatie waren, heeft ze een diepe indruk achter gelaten en zal ik nooit vergeten wat ze voor mij en voor ons allemaal heeft betekend: hoop, geluk en liefde. Het verdriet dat ik nooit meer ‘s ochtends de stal in loop en ze naar me hinnikt, is onbeschrijflijk. De verslagenheid zo groot”, aldus de Weertse amazone.

Afstand

“Ik neem even afstand om dit enorme verlies te verwerken en hoop in de toekomst weer het geluk te hebben om te schitteren op het allerhoogste niveau in de sport waar ik zo zielsveel van houd”, besluit Schreven op haar social media-kanalen.

Bron: facebook