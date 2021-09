Zes dressuurmerries naar 80 punten of meer bij IBOP Zeeland

In Nieuw- en Sint Joosland werd gisteren een IBOP georganiseerd waar de driejarige Noëmi Diede (v. Ferdinand) met 85,5 punten een opvallende verrichting deed. Nog eens vijf merries kwamen uit op 80 punten of hoger.

De dressuurmerries waren op kwalitatief en kwantitatief gebied aan zet in deze IBOP. Van de drie springmerries slaagden er twee, van de 17 dressuurmerries waren dat er 14. ”Het was een goede dag. Veel merries zijn geslaagd en we hebben als jury heel fijn kunnen werken. De meeste merries lieten zich goed rijden, bewerken en werden keurig voorgesteld”, vertelt inspecteur Floor Dröge.

85,5 punten

Topscoorder bleek de driejarige Noëmi Diede (Ferdinand uit Joëmi Diede van Fürstenball) van fokker P.R. van Harn uit Biervliet. Met negens voor haar stap en rijd-&bewerkbaarheid kwam deze merrie tot een prachtig totaal van 85,5 punten. Daarmee werd deze veulenboekmerrie gelijk elite. ”Deze merrie stapt met heel veel lichaamsgebruik, tact en ruimte. In draf en galop heeft ze een goede beentechniek, veel souplesse en goede houding en balans. Ze laat zich al opvallend goed rijden en bewerken. Ze beweegt met veel lossigheid en is heel functioneel in alles. Al met al een optimale voorstelling van deze talentvolle merrie”, licht Floor toe.

Latina van het Kroonhof ster- en keurmerrie

Met 81,5 punten slaagde Latina van het Kroonhof (Grand Galaxy Win uit Argentana van Sandro Hit) van fokker E. de Kesel uit Eede. ”Deze merrie stapt actief, met ruimte en een goed lichaamsgebruik. In draf heeft ze veel veer en cadans, en in galop gaat ze goed gedragen. Voor zowel stap als draf hebben we haar een 8,5 kunnen geven.” Daarbij werd deze stamboekmerrie qua exterieur opgewaardeerd naar ster- en keurmerrie.

Nirvana dankzij goede IBOP elite

Op precies 80 punten kwamen de driejarige Nirvana (Ferdinand uit Zione van Negro, fokkers S.C. Textor en J.G.J. Frencken uit Broekhuizenvorst) van J.S. An en Noa Balia d’Or (Danone I uit J’Adore Balia van Negro, mede-fokker J.J. Schalekamp uit Dordrecht) van fokker B.C. van der Hoorn uit Made uit. ”Nirvana is een hele elegante merrie die lichtvoetig beweegt. Ze beschikt over drie goede gangen en laat zich al goed rijden. Aansluitend werd zij ster en keur. De Danone-dochter Noa Balia d’Or heeft in zowel stap, draf als galop een goed achterbeengebruik en is heel vlijtig. Ook haar balans valt positief op. Zij werd dankzij deze goede IBOP elite.”

Norozette en Kroonfee

Ook de driejarige, goed ontwikkelde Norozette (Glock’s Toto Jr. uit Dozette van Blue Hors Zack) van fokker W.L. Plaizier uit Heerjansdam en de zesjarige, reeds Z1-geklasseerde Kroonfee (Expression uit Droomfee van Oscar) van fokker C.J.J. van Gilst uit Goes kwamen uit op 80 punten. ”In de proef was Norozette wat gespannen maar aansluitend in de groep kwamen haar kwaliteiten beter aan het licht. Ze beweegt met veel kracht, een goede beentechniek en ze galoppeert bergopwaarts. Daarbij liet deze driejarige merrie zien al goed te kunnen schakelen en ze kon direct keur worden verklaard. De eveneens met 80 punten beoordeelde Kroonfee viel op met haar goede rijdbaarheid, en goede houding en balans in beweging.” Deze Expression-dochter werd aansluitend met 75 punten voor exterieur opgewaardeerd naar elitemerrie.

Bron: Horses.nl/KWPN