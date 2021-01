Bijzonder fokproduct op stal bij Ingrid Klimke

Ingrid Klimke heeft een bijzonder gefokt paard te rijden gekregen. Het gaat om de 7-jarige Westfaals goedgekeurde hengst Freudentänzer, zoon van haar eigen Grand Prix-hengst Franziskus) uit de moeder van de beroemde hengst Damon Hill.

Klimke leerde Freudentänzer als 3-jarige kennen. Uiteraard sprak zijn afstamming haar bijzonder aan.

‘Genot om hem te rijden’

De Duitse amazone is enthousiast over haar nieuwe aanwinst. ”Hij is een prachtig paard. Zijn kalme blik weerspiegelt zijn intelligente en vriendelijke karakter. Door zijn compacte bouw en zijn enorme elasticiteit is het een genot om op hem te rijden.”

Springtalent

Tegelijk met Freudentänzer arriveerde ook een Holsteinse merrie bij Klimke op stal: C’est Helena (v. Cascadello I). De veelzijdige amazone, die in drie disciplines op hoog niveau kan presteren, raakte overtuigd van Helena’s springtalent en interieur. ”Ze is een sensibel en slim paard. Ik weet nog niet of ze een spring- of eventingpaard wordt.”

Bron: Horses.nl/Reiterrevue