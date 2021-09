Zuidlaarder markt gaat door, maar wel met aanpassingen

De Paardenmarkt in Zuidlaren gaat dit jaar weer door, maar wel met een aantal aanpassingen. Zo wordt het publiek geweerd bij de paarden, is er geen vrije markt en zal er geen export plaatsvinden. De Zuidlaarder paardenmarkt wordt gehouden op dinsdag 19 oktober op de gebruikelijke plek in het dorp en begint om 6 uur.

De voornaamste aanpassingen houden in dat er géén export plaatsvindt vanaf de markt en dat er géén vrije balies zijn voor handelaren die op de bonnefooi met paarden naar Zuidlaren komen. Ook wordt er een register bijgehouden. Dit betekent dat de aangeboden paarden allemaal gechipt moeten zijn. Ten slotte weert de organisatie het publiek zoveel mogelijk van het marktterrein. Dit om doorstroming te bevorderen en ervoor te zorgen dat men afstand tot elkaar

kan houden.

Belangrijke economische functie

Burgemeester Marcel Thijsen vertelt dat hij graag zijn nek uitsteekt voor de paardenhandel. “De paardenmarkt in Zuidlaren is namelijk niet alleen folklore. Ze heeft een belangrijke economische functie voor de sector. Na een jaar van afwezigheid wil ik de markt dan ook graag organiseren”, aldus Thijsen. “Maar we hebben nog steeds te maken met de coronamaatregelen: regels vanuit het Rijk die ook voor onze markt gevolgen hebben. We moeten zorgen voor ruimte en doorstroming.”

Daarom moet de aanvoer van paarden beheersbaar zijn en op voorhand bekend. Voor de organisatie aanleiding om alleen de vaste handelaren die in 2019 geregistreerd stonden bij de gemeente welkom te heten op de markt. Thijsen snapt dat dit besluit voor veel handelaren een teleurstelling zal zijn. “Tegelijkertijd hopen we ook op hun begrip. We kunnen het op dit moment niet anders organiseren en we moeten er samen een succes van maken. We gaan in stapjes

terug naar normaal en ik vertrouw er op dat de markt volgend jaar weer als vanouds zal zijn.”



Overzicht aanpassingen 2021



Geen vrije balies

Er is op de markt alleen plaats voor de vaste handelaren die tijdens de laatste editie van

de markt in 2019 geregistreerd stonden bij de gemeente. Zij hebben een persoonlijke

uitnodiging gekregen om hun paarden te komen verhandelen. De organisatie kan

handelaren die op de bonnefooi naar Zuidlaren komen helaas niet toelaten en is

genoodzaakt deze terug te sturen.



Geen export

Het is niet mogelijk om paarden te exporteren vanaf de Zuidlaardermarkt.



In- en uitslagregister

Er wordt een register bijgehouden op de markt. Dit betekent dat alle paarden gechipt

moeten zijn.



Paardenmarkt = handelsterrein



De organisatie weert publiek van de paardenmarkt. Zo krijgen handelaren en potentiële kopers de ruimte op het marktterrein. Het publiek kan ook van buiten de omheining de sfeer goed proeven en een indruk krijgen van de paarden en de handel.

Bron: Persbericht