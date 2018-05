Zwangere Stefanie Koks en Marije Tromp krijgen versterking van Eva de Man

“Ja toen dachten we wel even ‘ojee, hoe gaan we dit oplossen?’, vertelt een enthousiaste Koks. “Maar goed, dan ga je gewoon op zoek naar een oplossing en die hebben we nu gevonden.”

Oproep

Koks ging op zoek naar een ruiter of amazone, die in de tijd dat zij en Tromp niet zouden kunnen rijden, de training van de jonge paarden op zich kon gaan nemen. “Ik kende Eva al een hele tijd van de instructeursopleiding en toen zij reageerde had ik eigenlijk gelijk al een goed gevoel. Ze kon ook zo opstappen en wegrijden en er was gelijk een klik bij het uitproberen”, vervolgt Koks, die inmiddels vijftien weken zwanger is.

Kans

De Man ziet het als een hele mooie kans: “Het zijn hele getalenteerde paarden en het is natuurlijk hartstikke leuk om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Fulltime gaat niet, want ik heb natuurlijk ook nog mijn eigen paarden en de paarden van klanten thuis op onze pension- en trainingsstal in Waverveen, maar voorlopig kunnen we het zo combineren dat ik de paarden rijdt en Stephanie en Marije ze longeren. Ik kijk in ieder geval uit naar de komende maanden.”

Bijna even ver

Tromp is iets verder in haar zwangerschap dan Koks, maar het scheelt maar drie weekjes. “Als je het zou willen plannen, zou dat nooit lukken”, lacht Koks. “Maar het is wel leuk om dit samen te kunnen doen.”

Voor beide amazones is het hun tweede kindje.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl