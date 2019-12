Zweedse onderzoekers ontwikkelen alternatief voor antibiotica in hengstensperma

Tot nu toe waren er altijd antibiotica nodig om bacteriën in hengstensperma te lijf te gaan. Dankzij Zweeds onderzoek komt er nu een duurzaam alternatief: centrifugeren met siliciumoxide.

In alle takken van de humane en veterinaire wereld is de tendens om de rol van antibiotica terug te dringen. In het management van hengstensperma vindt nu een doorbraak plaats.

Separatie

Antibiotica waren tot nu toe steeds noodzakelijk om bacteriën te bestrijden. Door het sperma te centrifugeren met een oplossing van siliciumoxide, worden niet alleen dode en aangetaste spermatozoïden gescheiden van de levende, ook een belangrijk deel van de bacteriën kon met deze methode worden gesepareerd.

Bron: Tidningen Ridsport