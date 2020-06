Zwitserse concoursen weer gestart: Fuchs is winnen nog niet verleerd

Afgelopen weekend startten in Zwitserland de wedstrijden weer op. De ruiters waren blij weer op concours te zijn. Onder hen ook Martin Fuchs, die het winnen nog niet verleerd was.

Volgend weekend staat de eerste 1.50m Grote Prijs op het programma in Galgenen bij de familie Züger. Afgelopen zaterdag waren Zwitserse topruiters als Martin Fuchs, Pius Schwizer en Bryan Balsiger al in de ring te vinden. Fuchs won in het Zwitserse Aesch een 1.35m rubriek met Cha Mu (v.Cornado II). Zijn toppaarden Chica B Z (v.Canturano) en KWPN’er Chaplin (v.Verdi TN) liepen ook weer hun eerste foutloze rondes.

De inschrijving van het concours afgelopen weekend zorgde bij de Zwitserse Paardensportfederatie nog wel voor wat stress. Sommige ruiters hebben vijf uur lang geprobeerd om zich in te kunnen schrijven, zoveel animo als er was.

Nieuwe chef d’equipe

Michel Sorg, de toekomstige Zwitserse chef d’equipe, die in september gaat beginnen, was verheugd met de hervatting van de competities: “We zijn allemaal erg blij dat de wedstrijden in Zwitserland kunnen worden hervat, uiteraard met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen en geldende richtlijnen.”

“Ik kijk ernaar uit om de ruiters en hun paarden weer op wedstrijden te zien, zodat ik ze na deze gedwongen pauze kan beoordelen. We hopen natuurlijk dat we in de nabije toekomst allemaal terug kunnen keren naar CSI-niveau, maar de prioriteit is natuurlijk dat de gezondheidssituatie en de gezondheid van iedereen overal verbetert,” reageerde Sorg.

Bron: Stud for Life