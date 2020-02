175.000 voor aangewezen Toto-zoon op KSS

De veilingtopper van de KWPN Select Sale voor dressuurhengsten was Morricone VDT (v. Glock's Toto Jr), die door Andreas Helgstrand werd aangekocht. Vier andere aangewezen hengsten gingen voor bedragen van (ruim) boven de 50.000 euro over de toonbank. Daarmee was deze editie van de veiling bijzonder succesvol te noemen.

De veiling verliep dit jaar volgens een nieuw concept en bevatte alleen hengsten die minimaal de tweede bezichtiging haalden. Van de 17 dressuurhengsten die in de KWPN Select Sale onder de hamer kwamen, zijn er inmiddels negen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. De andere hengsten hebben het allemaal tot de tweede bezichtiging geschopt. Het openingsbod voor de aangewezen hengsten was 10.000 euro en 8.000 euro voor de overige hengsten.

Mooiman, Morricone en Mauro

De veiling in Den Bosch begon meteen goed. De eerste kavel was de aangewezen Mooiman (Desperado x Wynton) die voor 90.000 euro over de toonbank ging. Zijn moeder Dabola is onder andere een halfzus van het Lichte Tour-paard Cabola (v. Vivaldi), daarnaast bracht zij de NRPS-goedgekeurde Corleone (v. Chinook) en een tweedebezichtigingshengst.

Even later ontstond een biedingsoorlog voor de aangewezen Morricone VDT (Glock’s Toto Jr x Ferro), die in eerste instantie voor 105.000 leek te worden afgeslagen, maar na een snelle uitwisseling uiteindelijk voor 175.000 gekocht werd door Helgstrand. De hengst stamt af van de elitemerrie Velvet VDT. Zij bracht het Grand Prix-paard Bestseller V.D.T. (v.Ungaro) die in België aan de weg timmert, maar staat ook te boek als moeder van de KWPN-goedgekeurde Improver VDT (v. Apache) en van de bij het DWB-gekeurde Jazz-zoon Goldfinger V.D.T..

Ook de laatste aangewezen hengst die onder de hamer kwam deed het goed. Mauro vd Watermolen (v. Zonik) wisselde voor 72.000 euro van eigenaar. Mistral (v. Total US) ging voor 55.000 euro van de hand.

Tweedebezichtigingshengsten

De tweedebezichtigingshengsten leverden meestal tussen de 22.000 en 28.000 euro op. Prijstopper van deze acht paarden was Mc Roy (Zonik x Havidoff), die voor 44.000 euro een klap kreeg. Opvallend genoeg was dat een flnk hogere prijs dan die van de minst populaire aangewezen hengst, Monte Cristo (v. Totilas), die voor 26.000 euro werd afgeslagen. Laatste hengst Mahler (v. Dream Boy) zorgde nog voor wat hilariteit bij veilingmeester en publiek toe hij los kwam van het touwtje en met zijn vrije rondjes door de baan nog ettelijke duizenden euro’s extra opleverde.

