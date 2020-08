19-jarige Jana Schrödter wint Nürnberger Burg-kwalificatie

Jana Schrödter kon niet naar het Europees kampioenschap voor young riders, na een foute dopingtest in de voorbereiding. Maar de 'troostprijs' die ze dit weekend kreeg was ook indrukwekkend. Met Frau Holle (v. Fuerstenball) won de 19-jarige amazone de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal in Donaueschingen. De twee reden naar 74,512% en lieten Frederic Wandres met voormalig Duits kampioen Quizmaster (v. Quasar de Charry), achter zich. Wandres won eerder wel de inloopproef.

Jana Schrödter rijdt pas een paar maanden op Frau Holle, die door haar moeder werd opgeleid. De achtjarige Westfaalse merrie en de jonge amazone lijken elkaar helemaal gevonden te hebben.

Doping

Bij hun debuut in Mariakalnok en bij de beoordeling voor het EK in Warendorf, deden ze nadrukkelijke en sollicitatie voor het Duitse team. Ze zouden ook meegaan naar het EK, maar bij de dopingtest voorafgaand aan het vertrek naar Hongarije, bleek Frau Holle een afbraakproduct van een op het tournooi verboden substantie in haar bloed te hebben. Ze mochten daarom niet mee.

Harmonieus

De combinatie liet in de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal een zeer harmonieuze PSG-proef zien. Wandres werd tweede met 72,683 %, Emma Kanerva zat daar vlak achter met allebei haar paarden. Feldrose (v. Feurspiel) liep naar 72,244% en Mist of Titanium (v. Millennium)naar 71,927%.

Bron: St Georg / Horses.nl