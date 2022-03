19-jarige Kastel’s Nintendo krijgt publiek op de banken in Wellington

Dressuuramazone Charlotte Jorst en haar 19-jarige Kastel's Nintendo (v. Negro) wonnen dit weekend in Florida de Grand Prix Spécial met een score van 72,936. De door C. Rommens uit Bavel gefokte Nintendo, die goedgekeurd is bij het NRPS, was nog nooit zo fijn als nu, vertelt de amazone aan Horse & Hound.

Op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington viel Jorst dit weekend drie keer in de prijzen. Met Nintendo won ze ook de GP op donderdag, en het Intermédiair I was ook voor de geboren Deense, met Zhaplin Langholt (v. Glock’s Zonik). Nintendo won deze winter vier van de zes proeven waarin ze aan de start kwamen.

‘Nog nooit zo fijn’

“In zijn hele carrière was hij nog niet zo ‘aan’ als vandaag”, vertelde Jorst na haar kür-winst. Het publiek stond tijdens de laatste lijn op de banken. “Mensen waren aan het schreeuwen en juichen. Hij was de hele proef voor mijn been, ik heb ‘m nog nooit zo energiek gehad. Hij was geweldig. Nu krijgt hij even vrij want ik ga naar Disneyland met mijn kinderen en kleinkinderen. Dan kan hij even nadenken over hoe goed hij het gedaan heeft. Dat doet hij, dat weet ik zeker. Hij weet dat hij gewonnen heeft.”

Bron: Horse & Hound / Horses.nl