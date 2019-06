3* Special voor Emmelie Scholtens en Apache

Emmelie Scholtens en de KWPN hengst Apache (v. UB 40) openden vanmorgen de slotdag van CSI Geesteren met een mooie overwinning in de Grand Prix Special van de 3*-wedstrijd. Niet unaniem, maar met een score van 74.085% bleef Scholtens Diederik van Silfhout met de collega dekhengst Expression (v. Vivaldi) net voor. Derde werd Juliette Ramel en Hannoveraan Wall Street JV (v. Wie Weltmeyer).

In de Special was de veertienjarige hengst Apache onder Emmelie Scholtens weer bij de les, wat gisteren in de Grand Prix niet helemaal lukte. Misschien waren in het begin de passage en de piaffes nog iets terughoudend, en was er nog een kleine storing bij het aanspringen. Maar in de galoptour groeide de hengst. De pirouettes waren mooi klein en gezet en de zoon van UB 40 liet mooie wisselseries zien. In de slotlijn waren de passage en de piaffe er weer helemaal en de jury gaf het paar 74.085%. Twee juryleden zagen het paar als eerste, de andere drie zetten Scholtens op de tweede plaats.

Diederik van Silfhout reed met de expressieve Expression een goede Special die met 73.447% werd beloond. Gisteren liep het paar de laatste A-kaderscore bij elkaar, goed om opgenomen te worden in het Olympische kader. Hoge punten kwamen onder meer in de drafversterkingen en wisselseries. Jurylid Mariette Sanders zette de Vivaldi-zoon zelfs met 74.255% op kop. Daarnaast was er een tweede plek bij C en drie derde plaatsen.

Juliette Ramel werd derde met de Hannoveraan Wall Street JV. Het paar scoorde 73.170% met twee eerste plaatsen bij H en B. De Jury bij M zette Ramel tweede en verder waren er twee derde plaatsen.

Bron Horses.nl