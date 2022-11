40 ruiters door naar halve finale  Harry’s Horse Zitcompetitie 2022

Twee spannende kwartfinales stonden zondag 20 november op het programma bij Manege Lourenshoeve in Den Ham en Manege De Groote Wielen in Rosmalen. Alle ruiters lieten weer hun beste houding en zit zien, maar alleen de beste tien ruiters per categorie wisten zich te selecteren voor de beslissende finalestrijd in Ermelo op 11 december.

Alle deelnemers aan de kwartfinales hadden zich hiervoor geselecteerd via de eerder verreden regioselecties. Op een mooie, drukke, maar zeer koude dag moesten de ruiters afgelopen zondag wederom een proef in hun eigen categorie tonen aan de jury op een aangewezen manegepaard. Ondanks de kou waren de paarden zeer braaf en verliep alles voorspoedig. Door de manegeruiters werd er fanatiek gestreden om de hoogste punten want er stond veel op het spel; de startbewijzen voor de halve en hele finale in Ermelo. De dolenthousiaste winnaars mochten op het podium hun welverdiende prijzen in ontvangst nemen.

Hoogste score

Bij De Lourenshoeve in Den Ham werd sterk gereden door alle deelnemers. De hoogste score van de dag kwam op naam van Kim de Lange. De amazone van Manege De Eenhoorn uit blokker behaalde op haar aangewezen paard een totaal aantal punten van 129,75 in categorie 3. Ook over de deelnemers in Rosmalen was de jury erg tevreden. Clive van Rijn die namens Manege De Arckelhoeve deelnam in categorie schreef de hoogste dagscore van 126,25 op zijn naam.

Finale Ermelo

Van beide kwartfinales komt de top vijf van de vier categorieën wederom in actie tijdens de halve finale. Zij mogen zich op zaterdag 11 december nogmaals bewijzen op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo tijdens de halve finale én direct daaropvolgend de hele finale. Na alle voorbereidingen, trainingen, regioselecties en kwartfinales rijden wordt dan bekend welke manegeruiters in de vier categorieën worden gehuldigd als Bestzittende Manegeruiter van 2022. En natuurlijk welke manege huiswaarts mag keren met de felbegeerde titel Bestzittend Ruitersportcentrum van 2022. Het belooft een mooie, spannende en bijzondere finaledag te worden.

Uitslag

Bron: KNHS