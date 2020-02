5*GP Special zege voor Steffen Peters en KWPN-er Suppenkasper

De Amerikaanse Steffen Peters gooide zijn handen in de lucht toen zijn winnende score van 77,106% werd aangekondigd in de FEI Grand Prix Special CDI5 *. Hij verscheen als laatste aan start in de rubriek van 11 combinaties in de zevende week van het 2020 Global Dressage Festival (AGDF) in het Palm Beach International Equestrian Centre in Wellington, Florida.

De score van Peters vertegenwoordigde een nieuw persoonlijk record in deze proef en zijn vreugde met KWPN-er Suppenkasper (Spielberg x Krack c), de 12-jarige ruin van Four Winds Farm, was duidelijk toen hij de lucht in sloeg. Canadas Bretagne Fraser-Beaulieu reed de KWPN-gefokte All-in(Tango x Damiro) naar een nieuwe persoonlijke beste score van 73.447%, wat haar in deze rubriek een tweede plek bezorgde, waarbij de Amerikaanse Sabine Schut-Kery derde werd op Sanceo (San Remo x Ramiro’s Son) met 72.979%.

77% zat erin

“Hij zit al een tijd op 76%”, zei een opgetogen Peters. “Ik wist dat de 77% er in zit en dat we langzaam en consequent omhoog kruipen, dus zonder die ene fout zou het nog hoger zijn geweest. Het geeft veel voldoening om te zien dat ‘Mopsie’ 77% krijgt.”

“Het voelde echt goed dat hij na vier shows nog zo veel energie heeft,” voegde Peters toe, die in Californië is gevestigd. “Dit paard heeft zoveel go, het is ongelooflijk. Ik heb hem niet één keer om verruiming gevraagd; in feite hield ik hem nog een beetje terug.”

Zie hier Peters winnende proef:

Bron: Global Dressage Festival