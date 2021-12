76-jarige Cara Whitham terug in de FEI juryhokjes

Bijna vijf jaar geleden nam Cara Whitham afscheid als FEI 5*-dressuurjurylid. De Canadese had de leeftijd van 70 jaar bereikt, wat destijds de FEI leeftijdsgrens was voor het jureren op internationaal niveau. Deze leeftijdsgrens werd echter in 2019 vervangen door een op bekwaamheid gebaseerd systeem, waardoor Whitham terug kan keren naar de CDI-dressuurring.

Tegenover Eurodressage verklaarde Cara Whitham blij te zijn met de terugkeer in de juryhokjes. “Mijn ‘pensionering’ was het gevolg van de in het verleden fel betwiste FEI pensioneringsregel. Ik en vele andere FEI Officials wilden niet met pensioen, op dat moment hadden we geen keus”, zei de Canadese. Met de nieuwe FEI regels van 2019 mag Whitham nu terugkeren tot op 4*-niveau.

Whitham heeft ondertussen niet stil gezeten, ze bleef jureren in Canada en de Verenigde Staten op nationale wedstrijden. Ze moest echter twee jaar wachten voor ze terug kon keren naar het jureren op CDI’s vanwege Covid-19.

Bron Eurodressage