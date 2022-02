77,5% voor Werth en Superb in GP Neumunster

Isabell Werth won zaterdagavond de GPS-kwalificatie in Neumünster met Superb 2 (v. Surprice). Met de tienjarige merrie knalde ze naar een gemiddelde score van 77,533%. Tweede werd Patrik Kittel, die met Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) op 76,167% uitkwam in deze Grand Prixproef.

Werth kreeg veel achten en 8,5-en op haar protocol en zelfs al een enkele negen. De zwarte Hannoveraner kwam in 2021 uit in de Louisdor competitie, maar toen liet Werth de finale aan zich voorbij gaan. De Duitse topamazone vertelde in september 2021 dat ze dacht dat Superb in de voetsporen van haar toppaard Bella Rose kan gaan treden. De 77,5 % was niet eens een PR, want begin deze maand reed de combinatie al naar 79,5% in een nationale GP.

Petra van Esch

De derde plaats was voor de Duitse Nicole Wego-Engelmeyer die Saphira Royal (San Amour) naar 75,4% stuurde. Sandra Nuxoll werd met Louisdor winnaar Bonheur de la Vie (v. Bordeaux) vierde in 74,333%. De Nederlandse Petra van Esch werd elfde met Fifty Fifty (v. Florencio). Het duo scoorde 68,533%.

Uitslag

Bron: Horses.nl