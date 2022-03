80+-score voor Matute Guimón in 4* kür, Buffini wint WB-kür

Onder kunstlicht reden de combinaties in het CDI4* hun küren op muziek gisteravond in Wellington. Met een percentage van 80.190 won de 24-jarige Spanjaard Juan Matute Guimón op Quantico (v. Fighting Fit) de wedstrijd. Wat eerder op de dag reed Anna Buffini haar FRH Davinia La Douce (v. Don Frederico) naar de zege in de kür voor de wereldbeker. De 79.265% was niet alleen een pr, maar leverde haar ook een ticket voor de finale in Leipzig op.

Met technisch moeilijke en foutloos gereden kür won Juan Matute Guimón met Quantico de wedstrijd met 80.190%, een royale en unanieme zege voor de Spanjaard. Slechts één keer eerder realiseerde Matute Guimón een 80+-score in de kür. De ruiter was zichtbaar gelukkig toen hij de laatste middellijn op reed voor het afgroeten.

‘Emotionele come back’

“Het is nogal een emotionele comeback geweest,” zei Matute Guimón, “want de laatste keer dat ik hier was, was in 2020 met Don Diego waarmee ik me probeerde te kwalificeren voor de wereldbekerfinale in Las Vegas. En we weten allemaal wat er daarna gebeurde. Nu ben ik terug, en ik ga er helemaal voor. Ik wil het allemaal doen. Ik wil naar alle wedstrijden, de Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen, Wereldbekerfinale, alles. Ik wil in de topsport zitten, en ik moet elke kans grijpen die ik kan.”

‘Grillig talent’

“Een grillig talent”, zo omschrijft Jan Ebeling Bellena, de twaalfjarige dochter van Bellissimo M die hij naar de tweede plaats reed. Oorspronkelijk was de merrie gekocht voor haar eigenares Ann Romney om te rijden, maar Ebeling pakte haar op toen ze zich realiseerden hoe getalenteerd ze was. Ebeling scoorde 75.52% waarin nog kleine foutjes zaten door de onervarenheid van het paard. Christoph Koschel werd derde op Dünensee (v. Dancier) met 75.355%.

Buffini nipt voor Fraser in WB kür

In de kwalificatie voor de wereldbekerfinale in Leipzig won de 27-jarige Anna Buffini de kür op FRH Davinia La Douce. De Amerikaanse, die de merrie twee jaar geleden overnam van Anabel Balkenhol, reed een persoonlijk record van 79.265%. Het leverde haar ook een ticket voor de finale op. Met een percentage van 79.145 werd Brittany Fraser-Beaulieu tweede met haar inmiddels zeventienjarige KWPN’er All In (v. Tango).

Bron AGDF Wellington