Podiumplaatsen voor Nederlandse jeugd bij kür op muziek Troisdorf

In de afsluitende rubrieken voor de young riders en de ponycombinaties was er in het Duitse Troisdorf twee keer een tweede plaats voor de Nederlanders te vieren: Voor Chiel van Bedaf en Sissi Gijssen.

Bij de youngriders werd Chiel van Bedaf tweede met Key- West Texel (v. Glock’s Toto). Het duo reed naar een gemiddelde score van 72.658% voor hun kür op muziek. De winst was voor Amanda Lindholm uit Zweden met Tiramisu (v. Tailormade Temptation). Ook Ava Krause en Geronimo (v. Tango) konden zich klasseren. Zij reden naar plaats zeven (70.417%).

Pony’s

De kür op muziek voor de pony’s werd gewonnen door Agata Zakhrabekova uit Azerbedjan. Sissi Gijssen en haar pony New Star 8 werden tweede in de mooie score van 73.175%. Voor Feline Niessen en Diamond Blue (v. FS Daddy Cool) was er een mooie vierde plek, haar zus Esmae Niessen werd zesde met Strandgaards Do It My Way (v. Dr Doolittle).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl