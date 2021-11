Achter de schermen bij Margo Timmermans

de is en staan. ons een goede beide ze bezoek zijn dressuur Working en in daarnaast Grand ze haar in bij van ze Venhorst. Timmermans hoe dat Catch dag een ook wedstrijden waarom op deze Me combinatie buiten kijkje Margo Working In succesvol is. management zien Prix-amazone Equitation. ook en en uit de Margo maar Daarnaast disciplines brengt paard in video zij geeft sportpaarden We haar nacht combineert laat kunnen Equitation vertelt

https://youtu.be/BCjClmgCePw