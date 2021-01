Achtjarig Deens talent voor Tinne Vilhelmson

De Zweedse Grand Prix amazone Tinne Vilhelmson heeft een nieuw talent op stal. Haar jarenlange sponsor en eigenaar van de Lovsta Stutteri, Antonia Ax:son Johnson, kocht de achtjarige Bournonville aan. Het paard is een zoon van Bon Bravour en in Denemarken op Stutteri Sydagergaard gefokt.

Bournonville werd door Stutteri Sydagergaard gefokt. Hij is een zoon van de in Denemarken populaire KWPN-hengst Bon Bravour uit Lilja (v. Loudini). Zij is een halfzus van het Grand Prix-paard Donna Silver (Don Schufro x Willemoes) die ook nog door Hans Peter Minderhoud werd gereden.

Als vierjarige werd Bournonville door de fokkers verkocht aan de Deense Grand Prix amazone Lone Bang Larsen. Maar Larsen gaf het paard aan Lotte Wiuff Straarup om te rijden. In Denemarken was het paar succesvol in de jonge paarden rubrieken. Zoals vierde in het Deense kampioenschap voor vijfjarigen. In 2019 haalde Straarup met de jonge hengst de derde plaats op de Falsterbo Horse Show bij de zesjarigen.

Bron Eurodressage