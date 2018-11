Achttienjarig tuigpaard Tago opvallende verschijning op CDI Zakrzow

Met zijn vijftienjarige amazone Ida Persson liep het achttienjarige tuigpaard Tago (v. Larix) naar drie overwinningen bij de junioren op het CDI in Zakrzow. De Zweedse junior reed in Polen haar eerste internationale wedstrijd met de KWPN'er die ze sinds vorig jaar te rijden heeft gekregen. Tago liep onder zijn vorige amazone op Grand Prix-niveau in Zweden.

Tago werd in 2000 geboren bij A. en B. Hidding. De zoon van Larix stam uit de moederlijn van de goedgekeurde hengst Wallstreet (v. Rentheer). Op goed moment vertrok de vosruin naar Zweden waar hij eerst door Biljana Kullberg tot in de Zware Tour werd uitgebracht.

Acht zeges uit tien wedstrijden

Vorig jaar ging Tago met pensioen en kwam hij als schoolmaster bij Ida Persson. De jonge Zweedse kwam van de pony’s en verruilde met de komst van het tuigpaard haar springzadel voor een dressuurzadel. “Omdat de dressuursport tamelijk nieuw voor me was, kostte het me ongeveer zes maanden om een echte combinatie te vormen. Nu weet ik waar de knoppen zitten en we gaan iedere maand vooruit”, vertelt Persson op Eurodressage. Persson en Tago werden direct een succesvolle combinatie op wedstrijden in Zweden, van de tien starts bij de junioren won ze er acht en werd twee keer tweede.

Internationale debuut

Het CDI in Zakrzow was het internationale debuut voor het paar en Persson zette haar zege reeks voort met drie overwinningen met 69,455%, 70,941% en tot slot 73,035% in de kür. Het doel van de jonge amazone voor volgend jaar is om meer internationale wedstrijden te rijden en een startplaats te bemachtigen voor de Europese kampioenschappen.

Bron Eurodressage/Ridsport