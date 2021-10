Achter de schermen bij Adelinde Cornelissen

dressuuramazone bij op voor zijn laat neemt Adelinde bezoek je kijkje liefde en over passie Ze binnen De zien sport. de in haar We toppaarden Cornelissen paarden. haar een op geeft haar trots fokkerij voor spreekt Landgoed Balkenschoten! en al de mee management. Adelinde de haar

https://youtu.be/wbJM0wzrycI