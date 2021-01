Anne Lehmann stalamazone bij Adelinde Cornelissen

Dressuuramazone Anne Lehmann heeft op facebook bekend gemaakt dat ze een nieuwe baan heeft. De van oorsprong Duitse gaat als stalamazone aan de slag bij Adelinde Cornelissen.

Lehmann reed al eerder paarden voor Cornelissen en de twee kennen elkaar ook van de Bit-talentenverkiezing, waar Cornelissen in de jury zat. Die won Lehmann in 2015. ”Anne zit zo mooi in balans, altijd mee in de beweging. Van nature heeft ze zoveel gevoel. Ze heeft de juiste focus, is gedreven en je ziet dat ze veel plezier heeft in het rijden”, zei Adelinde Cornelissen destijds.

Bron: Horses.nl/Facebook