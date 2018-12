Approved van Adelinde Cornelissen is overleden

Vanmorgen maakte Adelinde Cornelissen bekend dat de vierjarige hengst Approved (v. Aquido) plotseling overleden is.

Approved, of Jaqiedo zoals hij eerst heette, van fokker Carla van Manen en mede-eigenaren Adelinde Cornelissen en Aris van Manen kreeg van het KWPN een 5 voor rijdbaarheid en instelling. In Oldenburg werd de zwarte zoon van de Grand Prix-hengst Aqiedo vorig jaar met open armen ontvangen.

Black beauty

Adelinde zit al vanaf dag drie op de zwarte hengst en dat doet ze niet bij paarden met een slecht karakter. “Hij is wel sensibel, maar dat heb je nodig in de Grand Prix”, aldus Cornelissen. In de voorselectie van de Pavo Cup scoorde hij dit jaar 85 punten. Cornelissen schrijft op haar Facebook pagina over het verlies:

Wat oneerlijk en vreselijk onwerkelijk!

Onze black beauty is niet meer…

Maandag na de training stuur ik Aris nog :

“Approved wordt echt een hele goeie! Wat een heerlijk paard!😍”

Niet wetende dat dat ons laatste ritje zou zijn…

Ik had zulke mooie toekomstplannen met je…

Bekijk hieronder het Facebook bericht.

Bron: Horses.nl/Adelinde Cornelissen