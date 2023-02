In Beeld: het leven van Parzival (1997-2023)

Er zijn maar weinig combinaties die zoveel medailles op internationale kampioenschappen hebben gewonnen als Parzival (v. Jazz) en Adelinde Cornelissen: zilver op de Olympische Spelen in London, een gouden en twee bronzen medailles op Wereldruiterspelen en drie gouden, drie zilveren en twee bronzen medailles op Europese kampioenschappen. Vanavond maakte de amazone uit Nijkerk bekend dat 'The Big Boss' niet meer is. We blikken terug op zijn leven met een fotoserie van Arnd Bronkhorst.

Los van alle medailles is het verhaal van Adelinde Cornelissen en Parzival als een sprookje. Adelinde verdiende haar boterham als lerares op een middelbare school. Ze reed met Parzival in haar trailer achter zich aan naar het EK in Windsor. Daar won ze dubbel goud, met een wereldrecordscore in de GP Spécial. Een amazone en een paard die elkaar naar de Wereldtop hielpen.

Adelinde Cornelissen geeft Parzival een geruststellende aai over zijn wang. Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl

Adelinde en Parzival mogen voordraven. Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl

Adelinde Cornelissen en Parzival na het afgroeten Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Foto: Rick Helmink

Adelinde Cornelissen, Parzival en grooms Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Het afscheid van Parzival Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

