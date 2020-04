Parzival en Simon succesvolste Wereldbekerfinalisten van laatste decennium

Deze week zouden de Wereldbekerfinales in Las Vegas worden verreden. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Verschillende KWPN’ers waren klaar voor de strijd maar moeten nu noodgedwongen thuis blijven. Tijd voor het KWPN om eens terug te blikken op de behaalde resultaten door de KWPN’ers in de afgelopen tien jaar.

Met Indoor Brabant als laatste kwalificatie stonden Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy (Vivaldi uit Resia elite PROK van Ferro, fokker T.J.M. Coomans uit Oud-Beijerland) en Emmelie Scholtens met Desperado (Vivaldi uit Sarita elite pref prest D-OC van Havidoff, fokker fam. Andeweg uit Randwyk) er goed voor. Voor Desperado zou het zijn tweede grote internationale kampioenschap worden als Grand Prix-paard en zijn debuut in de Wereldbekerfinale. Dream Boy wist vorig jaar als tiende te eindigen in de wereldbekerfinale van Gothenburg. Hij behaalde daarmee één van de 65 top 10-klasseringen die de KWPN’ers de afgelopen tien jaar wisten te bemachtigen in de Wereldbekerfinales dressuur en springen.

65 top 10-klasseringen

Het merendeel, 39 van de 65, komt op naam van de dressuurpaarden. De overige 26 werden behaald door de springpaarden. Daarnaast zijn er ook nog enkele KWPN-erkende hengsten die in totaal zeven top 10-klasseringen mochten noteren. Bij het springen hebben we naar de eindstand gekeken en bij de dressuur naar de uitslag van de Kür op Muziek.

Parzival en Simon

Parzival, Scandic, Silvana HDC, Simon, Unee BB, Verdades en Verdi TN wisten alle de afgelopen tien jaar maar liefst viermaal in de top 10 te eindigen. Waarbij Parzival (Jazz uit Fidora ster pref prest van Ulft, fokker J.M. Beijer-de Kleijn uit Puiflijk) het succesvolst was: hij wist de finale tweemaal te winnen en finishte tweemaal als tweede. Verdi TN (Quidam de Revel uit Clarissa van Landgraf I, fokker Denis Musterd uit Hooge Zwaluwe) eindigde daarnaast ook nog één keer als elfde. Bij de springpaarden mag Simon (Mr. Blue uit Naline ster prest van Polydox, fokker M.J. Vermeulen uit Altforst) zich het meest succesvolst noemen. In 2011 eindigde hij als derde onder Jeroen Dubbeldam, vervolgens nam Beezie Madden plaats in het zadel en namen zij deel aan de finale in 2013, 2014 en 2015. Waarbij deze combinatie in 2013 de finale wist te winnen, het jaar daarop als zevende eindigde en vervolgens vierde werd.

Negen overwinningen

Naast Parzival (2x) en Simon (1x), wisten nog meerdere KWPN’ers de finale op zijn of haar naam te schrijven. In 2010, hoe kon het ook anders, kwam de finale in handen van de KWPN-gefokte en -erkende Totilas (Gribaldi uit Lominka elite pref prest van Glendale, fokkers J.K. Schuil en A. Visser uit Broeksterwoude) en Edward Gal. In 2011 won naast Parzival, ook de KWPN-gefokte Taloubet Z (Galoubet uit Krista elite sport-spr prest pref van Polydor, fokker C.T. Klaver uit Schoorl), die dit kunstje onder Christian Alhman wist te flikken. Deze combinatie kwam in 2016 opnieuw aan de start en werd toen zesde in de finale. Vervolgens was het in 2012 opnieuw Parzival die samen met Adelinde Cornelissen de hoogste treden mocht beklimmen.

Valegro

In 2013 zagen we Simon bovenaan en in 2014 en 2015 waren Valegro (Negro uit Maifleur keur van Gershwin, fokkers Joop en Maartje Hanse uit Burgh Haamstede) en Charlotte Dujardin oppermachtig. De twee jaren die hierop volgde was er geen hoogste plaats voor een KWPN’er. Wel was er in 2016 een tweede plaats voor de KWPN-erkende Emerald van ’t Ruytershof (Diamant de Semilly uit Carthina Z van Carthago, fokker Bert van den Branden uit Sint-Niklaas). In 2018 wist Beezie Madden opnieuw de finale te winnen, ditmaal met de KWPN-erkende Breitling LS (Quintero uit Armonia la Silla van Acord II, fokker La Silla uit Nuevo Leon) en vorig jaar was er een prachtige overwinning voor Steve Guerdat en Ukato-zoon Alamo (stb.naam Dorian, Ukato uit Mariona ster sport-spr prest van Equador, fokker Daan Nanning uit Dalfsen). Breitling liet vorig jaar opnieuw van zich horen door in de finale vijfde te worden. Acht keer stond een KWPN’er de afgelopen tien jaar bovenaan de uitslag, plus daarbij één keer een KWPN-erkende hengst.

Afscheid Verdades

In die zelfde tien jaar werden er naast deze overwinningen, ook nog negentien keer een tweede of derde plaats opgeëist. Verdades (Florett As uit Liwilarda ster van Goya, fokker P. Crum uit Herveld) zag zichzelf driemaal als tweede eindigen: in 2017, 2018 en 2019. Zijn eerste deelname in 2015 sloot hij af met een vierde plaats. Dit jaar zou hij onder Laura Graves afscheid nemen van de sport in Las Vegas in het bijzijn van het thuispubliek. Of dat zijn afscheid wordt uitgesteld is niet bekend. Ook werd er een tweede plaats behaald door Olympisch kampioen Hickstead (2011, Hamlet uit Jomara ster pref prest van Ekstein, fokker B. van Schijndel uit Maren Kessel), door Baloubet du Rouet-zoon Chaman en Ludger Beerbaum (2014, uit Jadied stb van I Love You, fokker Boa Agriculture BV uit Enschede), door de KWPN-erkende Vagabond de la Pomme (2015, Vigo d’Arsouilles uit Sauterelle de la Pomme van For Pleasure, fokker Haras la Pomme uit Le Pin) en door de toen pas negenjarige Eddie Blue (2018, Zirocco Blue VDL uit Silvana keur prest van Marlon, fokker Jan Honcoop uit Chaam). Vagebond de la Pomme wist daarnaast in 2016 achtste te worden in de finale. Glock’s Undercover (Ferro uit Mimosavrouwe keur pref prest sport-dres van Donnerhall, fokker M. Hendriksen-de Rijk uit Lunteren) en Unee BB (Gribaldi uit Ilarichta keur pref van Dageraad, fokker J.J.H. Spronck uit Berg en Terblijt) bleken patent te hebben op de derde plaats. Undercover werd onder Edward Gal derde in 2013 en 2014 en behaalde het jaar erop de tweede plaats. Unee BB eindigde in 2015, 2016 en 2018 op de derde plaats. In 2017 was er ook nog een zevende plaats voor dit paard. In 2017 mocht Don Ruto-zoon Nip Tuck (uit Irena stb van Animo, fokker Paardenmelkerij & Fokkerij J. v.Breemen uit Bavel) zich als derde opstellen.

Ieder jaar beter

Patrick Kittel en Scandic (Solos Carex uit Noraline elite prest sport-dres van Amiral, fokker H.G. Mosman-Rohe uit Enschede) hebben alle plaatsen van vier tot en met zeven een keer bezet. Corland-dochter Silvana HDC (uit Donate keur pref prest van Widor, fokker B.J. ter Denge uit Abbega) wist ieder jaar dat zij deelnam onder Kevin Staut haar resultaat te verbeteren. Dat begon met een zevende plaats in 2010, een zesde plaats in 2011, een vijfde plaats in 2012 en een derde plaats in 2013. Ook Vancouver K (Jazz uit Phantastia stb van Ferro, fokker G.M. Korver uit Harmelen) verbeterde zichzelf in de finale met een achtste plaats in 2016 en een vierde plaats in 2017. Net zoals Blue Hors Zack (Rousseau uit Orona ster pref prest IBOP-dres van Jazz, fokker B. Wilschut uit Bosschenhoofd) die zichzelf in 2018 zevende zag worden en vorig jaar goed was voor de vierde plaats. In 2018 stond hij daarbij net boven zijn zoon Glock’s Zonik (Blue Hors Zack uit Romanik van Romanov Blue Hors, fokker Straight Horse APS uit Alleroed), die onder Edward Gal deelnam in 2018 en achtste werd. Vivaldi-zoon Cennin (uit Vitana V. elite sport-dres van Donnerhall, fokker J.E.J. Cuppen uit Someren) nam onder Madeleine Witte-Vrees tweemaal deel aan de finale, in 2017 was er een vijfde plaats en het jaar erop een zesde plaats.

Met meerdere paarden succesvol

Hans Peter Minderhoud was met verschillende paarden succesvol in de Wereldbekerfinale. Naast de tiende plaats met Dream Boy, nam hij in 2011 deel met Nadine (T.C.N. Partout uit Charites ster pref prest van Roemer, fokker G.C. Vervoorn uit Brakel) en waren zij dat jaar goed voor een achtste plaats. Een jaar later werd hij zesde met Glock’s Tango (Jazz uit O.Bertje keur pref van Contango, fokker H. van Helvoirt uit Rosmalen) en in 2014 werd hij achtste met Glock’s Johnson TN (Jazz uit Roxane keur pref prest sport-dres vanFlemmingh, fokker P. van de Vleuten uit St. Oedenrode). Ook Edward Gal was succesvol met meerdere paarden. Naast Totilas en Glock’s Zonik werd hij in 2011 vierde met Sisther de Jeu (Gribaldi uit Esther van Amor, fokker Huub van Helvoirt) en was er in 2017 een zesde plaats met Glock’s Voice (De Niro uit Rohbria van Rohdiamant, fokker W. & I. I.G.M. van Gisbergen-Sponselee uit Hooge Mierde). Nederlands succes werd er ook behaald door Danielle Heijkoop met Siro (Gribaldi uit Lady van Hemmingway, fokker H. Geurts uit Venray). Zij werden in 2014 zesde. Marc Houtzager was in 2013 goed voor de zevende plaats met Sterrehof’s Tamino (Numero Uno uit Larianne van Farmer, fokker E. ten Hoor uit Hoogersmilde) en Sterrehof’s Uppity (Guidam uit Reflex vb v.Epilot, fokker A.J. Kleverkamp uit Broekland).

Meeste top 10-klasseringen in 2015

De meeste top 10-klasseringen werden behaald in 2015. Naast de eerder genoemde paarden wist ook de KWPN-hengst Painted Black (Gribaldi uit Litchy elite pref prest sport-dres van Ferro, fokkers Van de Valk-van Anholt uit Ommel) een goede prestatie neer te zetten. Hij was dat jaar goed voor de achtste plaats. Zirocco Blue VDL (Mr. Blue uit Licorne des Forets van Voltaire, fokkers G. en F. Paris uit Couvains) noteerde onder Jur Vrieling een tiende plaats. Uit de A-jaargang wisten drie paarden zich te profileren in de Wereldbekerfinale. In 2017 was er voor de scherpe G & C Arrayan (Baloubet du Rouet uit Grandezza stb prest van Grannus, fokker Benny Wezenberg uit IJsselmuiden) een vijfde plaats, in 2018 noteerde Admara (Padinus uit Somara ster prest van Murano, fokker A. van Nuland uit Nistelrode) de zevende plaats en Apache (UB 40 uit Tolanda elite pref prest PROK van Krack C, fokker A.A. van der Koppel uit Wadenoijen) werd vorig jaar achtste onder Emmelie Scholtens. Tot slot waren er ook nog top 10-klasseringen voor de KWPN-erkende Tobago Z (4e, 2019), Wizard (7e, 2016, Gentleman uit Pretty stb prest van Ahorn, fokkers J.E. en S. Wolters uit Feerwerd), Urico (6e 2010, Zandor Z uit Omara van Fedor, fokker J. Dings uit Linne) en Triviant (8e, 2010, Olivi uit Diant ster pref prest sport-dres van Saluut, fokker J. Beets uit Winterswijk Woold).

Gribaldi

Opvallend is dat vijf verschillende top 10-finalisten afstammen van Gribaldi: Painted Black, Siro, Sisther de Jeu, Totilas en Unee BB. Van Jazz noteren we vier verschillende nazaten: Glock’s Johnson TN, Glock’s Tango, Parzival en Vancouver K en van Vivaldi twee: Cennin en Glock’s Dream Boy. Bij de springpaarden zie we tweemaal Baloubet du Rouet, namelijk als vader van Chaman en C & G Arrayan. Van Mr. Blue zijn dit Simon en Zirocco Blue VDL. Daarbij nam van Zirocco Blue VDL zijn zoon Eddie Blue deel. Bij de dressuurpaarden was dit het geval bij Blue Hors Zack en Glock’s Zonik die het daarbij ook nog tegen elkaar opnamen.

Bron: KWPN