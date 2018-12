Adelinde en Governor knallen bij één jurylid naar bijna 80%

Van één van de twee juryleden op de Subtop-wedstrijd in Emmeloord, die geldt als selectie voor het Nederlands kampioenschap, kreeg Adelinde Cornelissen 79,08% voor haar Prix St. Georges met KWPN-hengst Governor. Gemiddeld kwam ze uit op 75,81%, wat haar ruimschoots de overwinning opleverde. Daarmee realiseerde ze een persoonlijk record: het debuut in november leverde met ruim 74% een ticket voor Jumping Amsterdam op en de eerste selectiewedstrijd voor het NK in Harich won ze met 71%.

Dat beloofd een uiterst spannende strijd te worden op zowel Jumping Amsterdam als op het Nederlands kampioenschap, waar Cornelissen waarschijnlijk vooral veel concurrentie zal krijgen van Joyce Heuitink en de Apache-zoon Gaudi Vita. Heuitink won net als Cornelissen reeds twee selectiewedstrijden voor de KNHS Indoorkampioenschappen, zij het met percentages van 76,25% en 75,15%.

Rustig in opbouw

Cornelissen zelf vindt het alleen maar leuk om die strijd aan te kunnen gaan. “In aanloop naar Jumping Amsterdam en het NK ga ik niets veranderen in de training. Ondertussen ben ik wel bezig met het maken van een eigen kür voor Governor. Verder zijn we eigenlijk constant rustig in opbouw en de wedstrijden onderweg zijn heel mooi om aan deel te nemen, maar natuurlijk niet het einddoel.” Daarmee doelt de amazone op het Grand Prix-werk, wat heel rustig aan wordt meegenomen in de training. “Maar met zulke genen moet dat natuurlijk wel goed komen”, vertelt ze lachend.

Vloeiende proef

Over haar proef van vandaag kan Cornelissen alleen maar enthousiast zijn. Bij zijn debuut in Assen liep hij een zo goed als foutloze proef, maar in Harich op de eerste selectie kregen ze een dure fout bij het aangalopperen. In Emmeloord verliep de proef van begin tot eind foutloos en stabiel. “Ik was écht onwijs blij met deze proef. Hij liep super goed en natuurlijk heb je hier en daar nog wel een dingetje wat nóg beter kan, maar het was allemaal heel mooi vloeiend.”

Mooi op één lijn

Cornelissen is vooral enthousiast over de uitgestrekte stap, draf en galop. “Daar kreeg hij hele hoge cijfers voor, evenals voor de series. Die springt hij ook echt goed.” Het verschil in punten tussen beide juryleden, 73,53% en 79,08%, vindt ze niet heel gek. “De juryleden zaten heel mooi op één lijn en beide hebben ze goed gepunt. Als de één een 8,5 geeft en de ander een negen dan verschilt dat per onderdeel niet veel, maar heb je uiteindelijk wel een wat groter verschil.”

Afgroeten

De amazone bracht eerder vandaag ook Goodman RWP (v. Jazz) aan start, maar besloot om af te groeten. “Halverwege de proef schrok hij ergens van en was opeens heel erg bang. Ik kreeg hem de hoek niet meer in en er ontstond zoveel spanning, dat ik het niet eerlijk vond om door te rijden. Daarom heb ik afgegroet.” Cornelissen is wel van plan om de ruin, waarmee ze in Harich de eerste selectie in het ZZ-Zwaar won, nog aan start te brengen op de derde selectie.

Top drie

Jeanine Nekeman reed de expressieve Apache-zoon Ferrari STH met 68,82% naar de tweede prijs in de Prix St. Georges. Daarmee bleef ze nipt voor op Jean-René Luijmes en de KWPN-goedgekeurde Grappa (Fidertanz I x Special D), die uitkwam op 68,60%. De hengst werd voorheen gereden door Cornelissen, maar in januari dit jaar nam Luijmes de teugels van hem over. Eerder dit jaar won het duo nog brons op het Nederlands kampioenschap in de klasse ZZ-Licht.

Bron: Horses.nl