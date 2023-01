Adrienne Lyle en haar Salvino Ruiter en Paard van het Jaar in Amerika

In de Verenigde Staten zijn Andrienne Lyle en haar Grand Prix-paard Salvino (v. Sandro Hit) uitgeroepen tot Ruiter en Paard van het Jaar. De 38-jarige amazone nam afgelopen week de William C. Steinkraus Trophy in ontvangst voor haar prestaties op onder meer de wereldkampioenschappen in Herning. Met Salvino hielp ze Team USA aan een ticket voor de Spelen in Parijs.

Het was een goed jaar voor Adrienne Lyle en Salvino. Met de zestienjarige Hannoveraanse hengst was zij de beste Amerikaanse op het WK in Herning. Het paar drong door tot de kür op muziek waarin ze zesde werden met een bijna persoonlijk record. Ook on de aanloop naar het WK was het duo al succesvol met zeges in Wellington en een tweede plaats in de Grand Prix in Aken. Na Herning pakte Lyle in het wereldbekercircuit de draad weer op met vier overwinningen in vier starts.

Lyle’s talent en inzet voor de toekomst van de sport was te zien op het 2022 U.S. Dressage Festival of Champions, waar ze twee nationale kampioenschappen mee naar huis nam. Met Fürst Dream (v. Fürstenball) won Lyle de nationale titel bij de vierjarige dressuurpaarden en op Valor (v. Vitalis) pakte ze het goud bij de vijfjarigen.

Bron USEF