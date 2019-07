Adrienne Lyle oppermachtig in Luxemburg

Nadat ze in de kwalificatie ook al de beste was, eindigde Adrienne Lyle met Salvino (v. Sandro Hit) ook in de GP Spécial bovenaan. Steffen Peters en Suppenkasper (v. Spielberg) moesten opnieuw plaatsmaken. Lyle reed naar 77,468%, opnieuw een persoonlijk record voor de Amerikaanse.

Landgenoot Peters zat daar met 76,277% niet heel ver achter. Het jurylid bij C, Rafaël Saleh, zette hem op de eerste plaats. Daarna volgde een gat van 7,5% met de rest van het deelnemersveld. Derde was Duarte Nogueira voor Portugal, met Lusitano-ruin Beirao (v. Rubi). De vijfde plek was voor Saskia van Es en de KWPN-gefokte hengst Elastico (v. Johnson). Het duo reed naar 68,532%.

Uitslag

Bron: Horses.nl