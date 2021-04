Adrienne Lyle wint Grand Prix met Salvino met 80%+ score

Adrienne Lyle is goed onderweg om met Salvino haar plek in het Amerikaanse team voor de Olympische Spelen veilig te stellen. In Wellington reed ze gisteren de zoon van Sandro Hit in de Grand Prix naar een nieuw persoonlijk record van 80.065%. Lyle bleef haar landgenote Olivia LaGoy-Weltz met Rassing's Lonoir (v. De Noir) ruim voor. De 76.152% van LaGoy betekende ook een pr.

Adrienne Lyle zette met de veertienjarige hengst Salvino een uitstekende prestatie neer en sloot de rit af met een persoonlijke topscore van 80.065%. “Hij voelde echt fit en fris aan,” legde Lyle uit, “en hij piepte zelfs een beetje toen hij rond de de ring ging, alsof hij er echt zin in had.” Hoogte punten in de proef waren de piaffes en passage waar de combinatie 8,5 en 9-ens voor scoorde. Van twee juryleden kreeg Lyle een percentage boven de 80%, Stephen Clarke had er zelfs 83.261% voor over.

Ook pr voor Lagoy met Lonoir

Ook Olivia LaGoy-Weltz reed een pr met Lonoir. Het paar kreeg 76.152% van de jury en werd tweede in de Grand Prix. Op de derde plaats eindigde de Canadese Naima Moreira Laliberté op Statesman (v. Sandro Hit) met 72.50%. Chris Von Martels werd vierde op de KWPN’er Eclips (v. Apache) met 71.869%.

3* Grand Prix

In de 3* Grand Prix zegevierde Susan Dutta met Figeac DC (v. Fackeltanz) met een percentage van 70.630%. Jessica Howington scoorde 68.522% en werd tweede met de KWPN-merrie Cavalia (v. Sir Donnerhall I).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht AGDF Wellington