Adrienne Pot moet KWPN’er Bon Amie in laten slapen

De Amerikaanse Adrienne Pot heeft haar KWPN-ruin Bon Amie (v.Johnson) in moeten laten slapen. De 15-jarige Bon Ami had snel verslechterende degenerative suspensory disease en was ook hoefbevangen. De situatie verslechterde zo dat Pot genoodzaakt was de ruin in te laten slapen.

Bon Amie werd gefokt door G.B.L. Nijhof uit Haaksbergen en met de Zweedse Malin Nilsson werd de Johnson-zoon succesvol. Het paar won een aantal Grand Prix’ en Specials en werd geselecteerd als reserve voor het Zweedse team voor de Europese Kampioenschappen in 2017. Hierna werd Bon Amie verkocht en nam Adrienne Pot plaats in het zadel. Het duo startte een aantal seizoenen op internationaal niveau tot het moment dat Bon Amie geblesseerd raakte. Een paar weken geleden op 16 maart moest Pot de 15-jarige ruin in laten slapen.

Aan Eurodressage vertelde Pot: “Hij was een paard met een buitengewoon karakter en talent en het was een voorrecht om met hem samen te werken. Ik zal mijn speciale vriend missen!”

Bron: Eurodressage/Horses.nl