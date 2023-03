Afscheidsceremonie Kastel’s Nintendo en All In

De 20-jarige KWPN-hengst Kastel’s Nintendo (v. Negro) en de 18-jarige KWPN-ruin All In (v. Tango) hebben op Wellington International afscheid genomen van de sport. Voorafgaand aan de CDI5* kür op muziek verschenen de dressuurpaarden die veel voor de Amerikaanse en Canadese sport hebben betekend nog een keer in de ring.

Voor All In, gefokt door H. Verstraten, kon de afscheidsceremonie bijna niet passender: de Tango-zoon maakte in 2013 zijn internationale debuut op hetzelfde concours als waar hij nu afscheid van de sport nam. Samen met Fraser-Beaulieu zijn ze jarenlang een vaste waarde voor het Canadese team geweest. Zo reed de combinatie mee op de Wereldruiterspelen in Tryon en de Olympische Spelen van Tokio. Zes jaar lang was het de hoogst genoteerde Canadese combinatie op de wereldranglijst.

”Iedereen droomt van een paard als All In. Hij heeft zoveel voor mij gedaan en samen hebben we hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Toen hij vijf was vroeg ik me af of hij mij naar de Olympische Spelen zou brengen en ik kan nog steeds niet geloven dat hij dat ook echt heeft gedaan,” aldus een emotionele Fraser-Beaulieu.

All In. Photo © SusanJStickle.com

KWPN-hengst Nintendo

De nu 20-jarige KWPN-hengst Nintendo werd gefokt door C. Rommens en was jarenlang het toppaard van de Amerikaanse Jorst. Zij kocht de hengst in 2013 van Helgstrand Dressage en vele successen volgden. In 2016 namen ze deel aan de Wereldbekerfinale in Göteborg en in 2018 werden ze Amerikaans kampioen. Nintendo en zijn 58-jarige ruiter reden samen meer dan 100 Grand Prix proeven.

”Hij heeft 25 Grand Prix’s op zijn naam geschreven maar hij won vooral ons Hart,” aldus Jost. ”Geen enkel ander paard zal ooit hetzelfde zijn. Nintendo heeft mij keer op keer alles gegeven en ik ga alles aan hem missen.”

Bron: persbericht