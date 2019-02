Agnete Kirk Thinggaard viert comeback met Jojo AZ met overwinning

Agnete Kirk Thinggaard kwam na lange tijd weer met haar oude, vertrouwde Jojo AZ in de wedstrijdring. Op de nationale wedstrijd in Hedensted vierde de combinatie hun comeback met een klinkende overwinning. Dit najaar had de Deense amazone de zestienjarige zoon van Ginus aan haar man Claus Thinggaard gegeven als leerpaard.

De helemaal springen gefokte Jojo AZ, Ginus x Justboy, had al verschillende malen onder Agnete Kirk Thinggaard Denemarken vertegenwoordigd op kampioenschapen. Met het team werd het paar zesde op de Olympische Spelen in Rio. Een jaar later was het team zilver op de Europese kampioenschappen in Gothenburg.

Jojo als leerpaard

De wereldbekerwedstrijd in Salzburg, in december 2017, was het laatste internationale optreden van Thinggaard met Jojo. Vanaf november is de Deense amazone nauw betrokken bij het team van Blue Hors. Ze kreeg onder andere Blue Hors Zatchmo (v. Blue Hors Zack) onder het zadel. Jojo ging naar haar man Claus, die hem in oktober nog in Herning reed.

Unanieme zege

In Hedensted zat Agnete Kirk Thinggaard zelf weer in het zadel van Jojo en won unaniem de Grand Prix met 73.30%. Ze had concurrentie van Anna Kasprzak die met Rock Star 13 (v. Rockwell) tweede werd en met Quarton (v. Quaterback) vierde. De derde plaats ging naar Marianne Helgstrand op Lollipop (v. Lord Sinclair).

‘Back in business’

Thinggaard schreef op haar Facebook-pagina: “Jojo en ik zijn back in business. Ik heb zo veel plezier gehad vandaag!”

Lichte Tour

In de Lichte Tour won Nanna Merrald met Blue Hors St. Schufro (v. St. Mortiz Junior) overtuigend voor Maria Anita Andersen op Praesteskovens Raquel (v. Skovens Rafael). Merrald nam na het vertrek van Allan Grøn bij Blue Hors de teugels over van de premiehengst.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Ridehesten