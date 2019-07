Ahsley Van Megen-Brons eindelijk de scores omhoog met SB Gibson

Voor Ashley van Megen-Brons was het zondag een mooie dag op de subtopwedstrijd in Neerijnen. Met SB Gibson (v. Tango), die zij al vanaf veulen in bezit heeft, noteerde ze 68,25% in de Intermédiaire I. Een score waar ze lang op gewacht heeft, maar eindelijk werkelijkheid werd. Hiermee werd ze tweede achter Dominique Filion, die haar zegereeks voortzette. Dit keer met Dastan (v. Sydney) met een mega score van 75,52%.

“Eindelijk komt er uit wat ik al die tijd al voel”, is de blije reactie van Van Megen-Brons. “Ik kwam wel vaker de ring uit met het idee dat ik fijn gereden had, maar dan had ik nog niet eens 60%. Door de spanning kon hij zich iets vasthouden, waar we erg op afgestraft werden.”

Volwassen

In Neerijnen, wat hun tweede start in de Intermédiaire I betekende, was de score er dan wel met ruim 68%. “Ik merk wel dat hij meer volwassen begint te worden en de gedragenheid bevestigder wordt. Ik les bij Emmelie Scholtens en zij zei me dat ik beter Inter I kon starten in plaats van Prix. Zelf vind ik de Prix-proef fijner, maar Gibson draait heel makkelijk hele pirouettes en hij springt de serie om de twee makkelijker dan om de vier. Ik moest er wel even over nadenken, maar uiteindelijk had ik hem woensdag Inter I ingeschreven in Houten. Daar liep hij heel fijn, maar schrok hij zo van een tent dat hij omdraaide. Daar baalde ik zo van dat ik hem in Neerijnen had bijgeschreven. Ik denk toch dat Emmelie gelijk had, want hij liep heel fijn de Inter I door”, lacht ze meer dan tevreden.

Winnend debuut Scholtens

Karin Petterson en Apple King (v. Lovis Corinth) werden derde met 68,24%. In de Prix St. Georges was de combinatie ook al vierde met 65,37%.

De vierde plaats in de Inter I was voor Laure Petersen met Divident (v. Special D) met 66,467%.

In de Prix St. Georges was de overwinning voor Emmelie Scholtens, die met de Apache-zoon Hero debuteerde met 70,88%. Loes van Gils en Davinci (v. Gogh) werden tweede met 67,87%. Plaats drie was hier voor Marlou de Ruyter en Gregwaard (v. Florencio) met 65,74%.

