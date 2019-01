Alex van Silfhout nieuwe bondscoach dressuur

De KNHS heeft Alex van Silfhout benoemd als bondscoach van de Nederlandse senioren (TeamNL) dressuurruiters. Monique Peutz volgt Van Silfhout op als bondscoach van de Junioren, Young riders en U25 dressuurruiters. Imke Schellekens-Bartels (dressuur pony’s en Children) en Marcelle de Kam (eventing Junioren en Young riders) zijn als nieuwe KNHS-bondscoaches aangesteld. Ad Aarts is vanaf 2019 bondscoach van alle mendisciplines.

Alex van Silfhout (Lunteren) was de afgelopen twee jaar zeer succesvol bondscoach van de Junioren, Young riders en U25. In 2018 werd bijvoorbeeld teamgoud gewonnen op het EK Junioren in Fontainebleau. Een belangrijke focus ligt nu op de samenwerking van de drie dressuurcoaches: “Als jeugdcoaches hebben Monique en ik al veel samengewerkt,” vertelt Alex. “Imke is daar een super aanvulling op. Het is de bedoeling dat we beschikbaar zijn voor elkaar en veel overleggen. We moeten allemaal dezelfde kant op met de dressuursport in Nederland. Ik weet zeker dat we daar met ons drieën grote sprongen in kunnen maken.” Behalve als voormalig bondscoach van de jeugd geniet Van Silfhout bekendheid als succesvol internationaal Grand Prix-ruiter en gerenommeerd trainer van vele ruiters, waaronder natuurlijk zijn zoon Diederik van Silfhout.

Peutz neemt taken van Van Silfhout over

De laatste twee jaar was Monique Peutz (Groningen) succesvol bondscoach bij pony’s en Children. Onder haar leiding werd in 2017 en 2018 teamgoud gehaald op het EK Children. Monique neemt nu de taken van Alex over als bondscoach van de Young riders, Junioren en U25 dressuurruiters. De functie van bondscoach voor de pony’s en Children wordt de komende twee jaar ingevuld door Imke Schellekens-Bartels (Hooge Mierde).

Rob Ehrens blijft bondscoach springen

Succesvol springcoach Rob Ehrens (Hamont-Achel, België) blijft tot en met de Olympische Spelen 2020 in Tokyo bondscoach van de Nederlandse senioren springruiters. Ook de contracten van jeugdcoaches Luc Steeghs (Kessel) en Edwin Hoogenraat (Lijnden) worden verlengd. Edwin neemt de komende twee jaar de begeleiding van de Children over. Luc Steeghs krijgt daardoor een overzichtelijker taak met de Junioren en Young riders.

Bondscoach eventing

Bettina Hoy (Rheine, Duitsland) blijft de eventing senioren begeleiden richting het EK in Luhmühlen in 2019. De ambitie is om tijdens dat EK de olympische kwalificatie voor Tokyo te halen. De veel te jong overleden eventingcoach Jan van Beek wordt opgevolgd door Marcelle de Kam, die de eventing Junioren en Young riders gaat begeleiden. Mans Buurman (Roggel) blijft de bondscoach van de eventing pony’s.

Bondscoach Para’s blijft tot en met Tokio

Joyce Heuitink (Arnhem) is de zeer succesvolle para-dressuurcoach met een record aan medailles op zak, inclusief het historische teamgoud op het WK in Tryon afgelopen jaar. Heuitink blijft aan als bondscoach tot en met de Paralympische Spelen in Tokyo.

Aarts volgt De Ruijter op

Ad Aarts volgt Harry de Ruijter op als bondscoach bij de menners. Ad Aarts was al zeer succesvol bondscoach bij het enkelspan paarden, 1-, 2- en vierspan pony’s en para-mennen en neemt nu ook de tweespan paarden en vierspan paarden onder zijn hoede. Daarmee is Aarts verantwoordelijk voor alle mendisciplines. Vanwege de grote taak zal hij ook een aantal mentrainers inzetten.

Overbeek blijft bondscoach reining

Robert Overbeek blijft tot en met 2020 de bondscoach reining voor de senioren en Jurgen Pouls (Grathem) continueert zijn jeugdtrainerschap.

Endurance en voltige

De endurance zal tot en met 2020 geleid worden door bondscoach Emile Docquier (Stavelot, België). Jarmila Lakeman (Warnsveld) blijft bondscoach bij de endurancejeugd. Diana van Klaveren (Lisse) blijft tot en met 2019 bondscoach voltige.

De begeleidingsstaf van de diverse disciplines wordt later bekend gemaakt.

Bron KNHS