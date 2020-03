Alex van Silfhout: ‘Ruiters voelen zich gesteund door volle tribunes’

In een interview met de organisatie van het CHIO Rotterdam, blikt dressuurbondscoach Alex van Silfhout vooruit op dit Olympische jaar. Hij vertelt over de twee observatiemomenten, het NK in Ermelo en het CHIO Rotterdam. Van Silfhout: "Dit zijn dus hele belangrijke wedstrijden voor onze dressuurruiters, hier moet duidelijk worden wie een teamplaats verdienen en wie net niet."

Alex van Silfhout is ruim een jaar bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters en hij vertelt in het interview dat hij er geen moment spijt van heeft gehad. Het EK in Rotterdam heeft daar zeker aan bijgedragen. “Het was mijn eerste kampioenschap in deze rol en het resultaat was natuurlijk grandioos. Ondanks dat het een EK in eigen land was. Ondanks ja, want ik vind een kampioenschap in eigen land moeilijker. De focus is moeilijker, er zijn veel bekenden, de druk is hoger. Maar alles ging super, iedereen heeft optimaal gereden, ik kan daar nog steeds alleen maar blij mee zijn.”

‘We moeten met iedereen rekening houden’

Van Silfhout kijkt uit naar het volgende kampioenschap, de Olympische Spelen in Tokio. “Daarvoor hebben we twee observatiemomenten, het NK in Ermelo en het CHIO Rotterdam. Dit zijn dus hele belangrijke wedstrijden voor onze dressuurruiters, hier moet duidelijk worden wie een teamplaats verdienen en wie net niet. Niet alleen de plaatsing zal overigens tellen, ik hou rekening met meer factoren, te denken aan zaken als het reizen en de warmte. We hebben geen hele grote groep die in aanmerking komt, maar toch wel 5, 6, 7 combinaties, een mix van de gevestigde orde en combinaties die zich recent hebben laten zien. We moeten met iedereen rekening houden.”

‘Goed voor de dag komen’

Volgens Van Silfhout wordt Rotterdam heel belangrijk voor de ruiters, want daar zitten de juryleden die ook in Tokio zijn. Ook komen de landen die naar de Spelen gaan hier aan de start. “We moeten dus echt goed voor de dag komen”, aldus de bondscoach.

‘Als de flow goed is, kan het verrassend eindigen’

Het zilver op het EK gaf het team een enorme boost. De Nederlanders waren geen favoriet, maar wonnen toch het zilver. Van Silfhout: “Natuurlijk heb je wat geluk nodig, maar als alles meezit en de flow is goed, kan het verrassend eindigen. Dit geldt overigens ook voor de andere landen. Met het oog op Tokio zijn we zeker niet slechter geworden, zelfs beter, durf ik te zeggen. Maar andere landen zitten ook niet stil, ik was onlangs in Herning en daar was ik bijvoorbeeld onder de indruk van de Denen.”

‘Ruiters houden wel van een feestje’

Alex van Silfhout hoopt op veel publieke belangstelling tijdens de observatiemomenten en hij eindigt met: “De ruiters voelen zich gesteund als ze op alle manieren veel aandacht krijgen. Volle tribunes zijn zo’n vorm van steun en daarnaast, ze houden wel van een feestje!”

Lees hier het hele interview met Van Silfhout.

Bron CHIO Rotterdam