Alex van Silfhout: ‘We hebben reclame gemaakt’

Dressuuramazones Thamar Zweistra, Lynne Maas en Denise Nekeman zijn in de eerste FEI Nations Cup van het seizoen tweede geworden. De FEI Nations Cup in Compiègne was dus een prima start voor het team van bondscoach Alex van Silfhout. “Een prima weekend, heel blij mee”, is de reactie van Van Silfhout. “Alle drie amazones hebben hier maximaal gepresteerd.”

Thamar Zweistra en haar hengst Hexagon’s Ich Weiss leverden met de vijfde plaats in de Grand Prix en de derde plaats in de kür op muziek een belangrijke bijdrage aan de tweede plaats voor het team. De

wedstrijd wordt beslist op plaatsingspunten vanuit de Grand Prix waarin alle drie de teamleden starten. Op de tweede dag rijden twee teamleden de Grand Prix Special en een de Kür op Muziek.

‘Goed op de rit’

“Thamar die presteert altijd als het erop aan komt”, looft Van Silfhout het optreden van de Zeeuwse. “Denise Nekeman reed voor wat ze kan en Lynne Maas had het weer heel goed op de rit met dikke scores hier in Compiègne. Alle drie de amazones hebben maximaal gepresteerd. Dit was een prima weekend. We hebben reclame gemaakt, denk ik.” Lynne Maas en Electra reden een overtuigende Grand Prix Special, waarin ze tweede werden, en kwamen in de Grand Prix uit op een score van 72.783 procent wat goed was voor de achtste plaats en 8 plaatsingspunten voor TeamNL. Denise Nekeman en haar 17-jarige ervaren partner Boston STH kwamen in de Grand Prix en in de Grand Prix Special op scores boven de zeventig procent en voegden 16 en 7 punten toe aan de totaalscore voor TeamNL dat op een totaal van 41 kwam. Denemarken won de wedstrijd met 35 punten. Duitsland eindigde op de derde plaats.

Europees Kampioenschap in september

Vorig jaar op het WK in Herning stelde het team van Van Silfhout dankzij de vijfde plaats in de landenwedstrijd het Olympisch ticket voor de Spelen volgend jaar in Parijs al zeker. Compiègne was de eerste FEI landenwedstrijd van dit seizoen. In juni is de landenwedstrijd van CHIO Rotterdam een belangrijk ijkpunt voor de bondscoach die met zijn kaderruiters toewerkt naar het Europees Kampioenschap begin september in het Duitse Riesenbeck. In het pinksterweekend is het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo het decor van het NK Dressuur. “Na het NK rijden we de landenwedstrijden van Rotterdam en Aken. Dan delen we de teams wat op zodat ik veel combinaties kan laten starten. Daarna hebben we in Peelbergen de laatste observatie voordat we naar het EK gaan.”



Uitslag FEI Nations Cup dressuur, CDIO5* Compiègne

Denemarken, 35 pnt Nederland, 41 pnt

Thamar Zweistra, Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil), GP 5e (73.174%), GP kür 3e (79.455%)

Lynne Maas, Electra (v. Jazz), GP 8e (72,783%), GPS 2e (74.596%)

Denise Nekeman, Boston STH (v. Johnson), GP 16e (70.913%), GPS 7e (71.787%) Duitsland, 45 pnt

Bron: KNHS