Alex van Silfhout ziet potentie bij KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie Vragender

De eerste competitiewedstrijd van de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie was vrijdag te gast bij Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender. In de Grand Prix ging de overwinning naar Geert-Jan Raateland, Diana van de Bovenkamp was de beste in de U25 en de zege in de Prix St. Georges was voor Madeleine Witte-Vrees. Bondscoach Alex van Silfhout was erbij en ziet veel potentie voor de toekomst.

“Er waren mooie grote groepen met veel paarden waar zeker nog meer in zit. In de Prix St. Georges was er kwaliteit met goede paarden. Maar het is natuurlijk moeilijk om in de Lichte Tour al te zegen of het Grand Prix-paarden gaan worden, wat natuurlijk voor mij heel belangrijk is. Je ziet het laatste stukje van de Grand Prix-oefeningen zoals de piaffe en passage nog niet maar in de breedte loopt er wel een hele rij hele goede paarden”, licht bondscoach Alex van Silfhout toe.

‘Dat laatste stukje verfijning kost toch tijd’

Van de U25-combinaties hoopt Van Silfhout dat deze straks kunnen doorstromen naar de senioren Grand Prix. “Als ik bij de U25 een goed paard zie, hoop ik dat dat verder bevestigd wordt. Dat is best van veel factoren afhankelijk en dit is zeker geen makkelijk proef. In de Grand Prix was het eigenlijk hetzelfde als in de Lichte Tour: ze moeten gewoon de ring in om zich lekker te voelen om zo’n proef door te lopen. Er zit zeker nog meer in want er reed best wel een stel rond waarbij het nog niet af is en ook combinaties die nog niet zo lang Grand Prix. Het is goed om ervaring op te doen en daar moeten ze zeker niet voor wegblijven. Want uiteindelijk moeten de paarden zoveel vertrouwen krijgen dat ze overal ontspannen naar binnen lopen. Dat leer je de paarden alleen door het ze mee te laten maken. Dat laatste stukje verfijning kost toch tijd.”

Van Silfhout is vol lof over de accommodatie in Vragender waar de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie te gast was. “Het is een prachtige accommodatie, de hal is mooi licht en er is veel ruimte om los te rijden. Dus wat dat betreft is het prima voor elkaar. Maar er waren wel paarden die een beetje op de entourage reageerden waardoor foutjes ontstonden. Maar het is fantastisch mooi en fijn rijden hier. En ik heb zeker potentie gezien, we gaan de komende maanden afwachten of daar groei inzit.”

Grand Prix

In de Grand Prix deed de top drie weinig voor elkaar onder. Uiteindelijk ging de overwinning naar Geert-Jan Raateland en VMF Chardonnay (v. Westpoint) met 68,913%. Nars Gottmer reed met Goldenboy Vinckenburgh (v. Apache) de tweede score van 68,877% bij en Diederik van Silfhout maakte de top drie compleet. Zijn eerste Grand Prix met Filius Apache (v. Apache) werd beloond met 68,514%.

U25

Diana van de Bovenkamp was met afstand de beste in de U25. Met Excellent Black (v. Painted Black) reed de amazone 69,402% bijeen. Quinty Vossers noteerde met Hummer (v. Charmeur) het tweede resultaat van 66,667% en Bo Oudhof maakte de top drie compleet. Met Colt Sollenburg (v. Vivaldi) noteerde de amazone 63,547%.

Prix St. Georges

Madeleine Witte-Vrees zette de enige score boven de 70% zette neer. Haar Prix St. Georges met de hengst Elton (v. Escolar) was goed voor 71,127%. De overige prijswinnaars zaten dicht bij elkaar. Op twee Renate van Uytert-van Vliet en haar hengst Johnny Depp (v. Bordeaux) met 69,755%. Daar deed Laurie Vervoort met Just A Miracle (v. Everdale) weinig voor onder. Deze combinatie scoorde 69,628% en werd daarmee derde.

Uitslag KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie, Vragender

Grand Prix:

1 Geert-Jan Raateland (’s-Gravenzande), VMF Chardonnay (v. Westpoint) 68,913%

2 Nars Gottmer (De Wijk), Goldenboy Vinckenburgh (v. Apache) 68,877%

3 Diederik van Silfhout (Lunteren), Filius Apache (v. Apache) 68,514%

U25:

1 Diana van de Bovenkamp (Voorthuizen), Excellent Black (v. Painted Black) 69,402%

2 Quinty Vossers (Doetinchem), Hummer (v. Charmeur) 66,667%

3 Bo Oudhof (Nijeberkoop), Colt Sollenburg (v. Vivaldi) 63,547%

Prix St. Georges:

1 Madeleine Witte-Vrees (Schijndel), Elton (v. Escolar) 71,127%

2 Renate van Uytert-van Vliet (Heerewaarden), Johnny Depp (v. Bordeaux) 69,755%

3 Laurie Vervoort (Helden), Just A Miracle (v. Everdale) 69,628%

Bron KNHS