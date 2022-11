Alexandre Ayache onterecht gediskwalificeerd in Madrid?

Tijdens de wereldbekerwedstrijd in Madrid mocht Alexandre Ayache niet van start gaan met Jolene (v. Johnson) in de Grand Prix. Een FEI official zou roze slijm in de mond van de merrie hebben waargenomen tijdens haar ontspanning in de losrijring, wat leidde tot diskwalificatie van het paar. De Frans bondscoach Jean Morel diende een klacht in, maar was zonder succes.

De reactie van Morel: “De FEI official die roze slijm in Jolene’s mond zag zei eerst tegen Alexandre dat hij weer mocht en daarna dat hij niet mocht starten. Omdat niemand bloed vond, werd het ingewikkeld, en uiteindelijk besloten de officials in twijfelgevallen dat de merrie toch niet van start mocht gaan in de Grand Prix. Helaas was er geen dierenarts in de losrijring om te kijken of er een probleem was. Aangezien dit een wereldbeker is, wordt het hele programma getimed, en Alexandre’s tijd was voorbij toen de officials hun beslissing namen.”

‘Niemand kon bloed vinden’

De bondscoach vervolgt: “Wij zijn het niet eens met de gang van zaken: als je zegt dat een paard gewond is, moet dat door een dierenarts worden vastgesteld. Maar er was geen dierenarts, en niemand kon bloed vinden. Tot slot werd ons verteld dat als er een vermoeden van bloeding bestaat, het legaal is om het paar niet te laten deelnemen aan de wedstrijd.”

‘Dierenarts moet staven’

“Wij willen dat de regels zo worden aangepast dat een arbitraire beslissing op basis van verdenking een ruiter niet kan beletten aan een evenement deel te nemen. Wij vinden dat een dergelijk vermoeden ten minste door een dierenarts moet worden gestaafd voordat het tot een eliminatie leidt”, aldus Morel.

