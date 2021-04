Alice Tarjan een en twee in finale Lövsta Future Challenge voor jonge GP-paarden

Alice Tarjan wist gisteren in Wellington de titel en de reserve titel binnen te halen in de finale van de Lövsta Future Challenge Developing Grand Prix. De Amerikaanse won met de merrie Serenade MF (Sir Donnerhall I x Don Principe) en op de KWPN'er en bij het KWPN-NA goedgekeurde hengst Harvest (Connaisseur x Ulft) werd ze tweede. Het idee van de Future Challenge/Young Horse Grand Prix Series is bedoeld voor paarden van acht tot tien jaar oud op Grand Prix-niveau.

In de aanloop naar de finale van de Lövsta Future Challenge had Alice Tarjan al met beide paarden kwalificaties gewonnen. In de finale stuurde de amazone de achtjarige, in Amerika gefokte merrie Serenade MF naar 76.008%. Met haar door Anita Elema uit Marum gefokte hengst Harvest kreeg Tarjan 72.938%. “Ik ben echt blij met hen beiden,” vertelt Tarjan. “Ze waren allebei erg goed vandaag en deden hun werk, dus ik ben trots op ze.”

‘Ze is heel makkelijk te trainen’

“Ik kocht Serenade als veulen van Maryanna Haymon, dus ze is hier in de VS gefokt,” gaat Tarjan verder. “Ik kreeg haar toen ze zes maanden oud was, ze won het kampioenschap voor vierjarigen op Festival of Champions in Chicago, en ze had goede klasseringen bij de vijf- en zesjarigen. Ze doet nu al een tijdje alle Grand Prix oefeningen. Ze is heel makkelijk te trainen, dus op haar zesde kon ze eigenlijk alles al. Nu is ze oud genoeg om alles te laten zien.”

‘Harvest gaat nu een stuk lichter’

Over de Connaisseur-zoon Harvest vertelt Tarjan: “Ik kocht Harvest aan het eind van zijn derde jaar, en hij is ook een heel leuk paard om mee te trainen. Bij hem kwam het iets minder makkelijk als bij Serenade. Hij is een veel groter paard, dus fysiek was het een zwaarder traject voor mij, maar nu hij goed getraind is, gaat het een stuk lichter. Maar het duurde een tijdje om daar te komen.”

Spirit of Joy wint Prix St. Georges Future Challenge

Voor de jonge Lichte Tour paarden was gisteren de finale van de Prix St. Georges Future Challenge. Deze werd gewonnen door Marcus Orlob met de Westfaler Spirit of Joy (Sir Calypso x Sandro Bedo) met 71.715%. Orlob’s paard was met zijn zeven jaar de jongste in de rubriek en hij liep pas zijn derde PSG. Jessica Jo Tate werd tweede op de Rousseau-zoon Romeo met 69.999%.

WK-paard Zhaplin Langholt derde

Charlotte Jorst kwam met Zhaplin Langholt (Glock’s Zonik N.O.P. x Stedinger) op de derde plaats met 69.754%. De achtjarige zoon van Zonik is een jaar uit de running geweest door een blessure. In de herfst had Jorst de training met paard, dat brons won op het WK bij de zesjarigen, opgepakt. “We zijn gewoon omhoog gegaan door de niveaus”, vertelt Charlotte Jorst. “Tien dagen geleden besloot ik me met hem te kwalificeren voor de finale van de Future Challenge en dat lukte.”

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht Global Dressage Festival