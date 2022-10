Alice Tarjan en Jennie Larsson pakken wereldbekerpunten in Devon en Talinn

Terwijl vandaag in Budapest punten voor de wereldbeker zijn binnen te halen, reden gisteren in Devon (USA) en Talinn de dressuurruiters hun küren voor de wereldbeker. In de Verenigde Staten won Alice Tarjan met haar Serenade MF (v. Sir Donnerhall I) met een persoonlijk record van 76.515%. In Estland was het de Zweedse Jennie Larsson die op de KWPN'er Bonafide (v. Universeel) in hun tweede internationale Grand Prix-wedstrijd de punten pakte.

In het Amerikaanse Devon was de eerste wereldbekerwedstrijd van de Noord Amerikaanse liga van dit seizoen. De finale is over ongeveer een half jaar in Omaha. Alice Tarjan begon de serie goed met een overwinning op de Sir Donnerhall-dochter Serenade MF. Het winnende percentage van 76.515 was direct een persoonlijk record voor de combinatie.

De Canadese Megan Lane en de 18-jarige KWPN’er Zodiac MW (v. Rousseau) zetten ook een persoonlijke record van 75.220% neer en werden tweede. Michael Bragdell reed Qredit Hilltop (v. Quaterback) naar de derde plaats op 73.130%.

Larsson en KWPN’er Bonafide winnen in Talinn

Jennie Larsson pakte de volle mep punten in Talinn. De Zweedse reed de KWPN’er Bonafide naar 75.175%. De combinatie reed nog maar één internationale Grand Prix-wedstrijd. In Aalborg dit voorjaar werd Larsson met het fokproduct van L. Hulshof negende in de GP. In de kür in Talinn scoorde de zestienjarige zoon van Universeel onder meer 8-ten voor de uitgestrekte draf en galoppirouettes.

Larssons landgenote Jeanna Hogberg werd tweede op de voormalige WK-merrie Astoria (v. Sir Donnerhall II) met 74.92%. In de Grand Prix waren de rollen nog omgedraaid.

Klik hier voor de uitslag van CDI-W Devon.

Klik hier voor de uitslag van CDI-W Talinn.