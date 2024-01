Alice Tarjan verkoopt Serenade MF aan Jessica Howington

De paardencarroussel draait nog volop voor de Olympische Spelen. De Amerikaanse Jessica Howington heeft zich verzekerd van het Grand Prix-dressuurpaard Serenade MF (v. Sir Donnerhall I) van Alice Tarjan, zo meldt Eurodressage op de website. Tarjan behaalde het afgelopen jaar de wereldbekerfinale in Omaha met de elfjarige Hannoveraanse merrie.

De elfjarige Serenade is gefokt bij Maryanna Haymon in Amerika. Als veulen kwam ze al bij Alice Tarjan. Onder de Amerikaanse doorliep de merrie alle klassen tot op Grand Prix niveau. In 2022 liep het paar hun eerste internationale wedstrijd in de Zware Tour. In het eerste jaar verdiende Tarjan met Serenade een teamplaats op het CHIO in Rotterdam. Met haar land werd ze daar tweede. En na een succesvol wereldbekerseizoen kwamen ze in de finale in Omaha het afgelopen jaar. Daar werden ze negende. Vorig jaar had het paar nog één internationaal concours. In Aken werd Alice Tarjan met het Amerikaanse team achtste.

Debuut in Wellington

Serenade MF is verkocht aan Tarjans landgenote Jessica Howington als hoop voor de Spelen in Parijs. Howington stuurde haar Cavalia (v. Sir Donnerhall I) met pensioen en heeft in de KWPN Indigo TC (v. Glock’s Dream Boy) een goed lichte Tour-paard, maar ze miste nog een ervaren Grand Prix-paard. Howington maak haar debuut met Serende in Wellington deze week in de nationale Grand Prix.

Bron Eurodressage