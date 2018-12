Alizee Froment’s Mistral du Coussoul met pensioen

De Franse dressuuramazone Alizee Froment laat haar achttienjarige Lusitano Mistral du Coussoul met pensioen gaan. Froment is wereldwijd bekend door de bitloze shows met het paard. De Grand Prix-amazone gaf drie jaar geleden demonstraties op Horse Event in Ermelo. Met slechts een touw om de hals van Mistral du Coussoul toonde het duo moeiteloos pirouettes en wissels om de pas.

In Vidauban in 2011 debuteerde Alizee Froment met de Lusitano Mistral du Coussoul in de internationale Grand Prix. Zes jaar acteerde het paar op het hoogste niveau, in 2015 was hun laatste optreden in een officiële Grand Prix op het CDI4* in Mallorca.

Bitloos

Daarna gaf Froment diverse demonstraties door heel Europa met de bruine hengst. Met enkel een touw om de hals reed de Française moeiteloos de Grand Prix oefeningen door. 30 november was het laatste optreden van Froment en Mistral op het CDI in Stockholm. Met de zoon van Mistral, Sultan du Coussoul, zal ze de shows voortzetten.

Bron Eurodressage