Allereerste KWPN Online Stallion Auction sluit vanavond

Wanneer men opzoek is naar een toekomstig sportpaard, kan men nu de kans grijpen en meebieden op de allereerste KWPN Online Stallion Auction. Veertien talentvolle hengsten van zowel jonge beloftevolle vaders als bewezen hengsten vormen de collectie.

Deze veertien spring- en dressuurhengsten zijn allemaal op de eerste bezichtiging geweest. Naast dat zij lineair gescoord zijn door een KWPN-inspecteur, hebben al deze hengsten een volledige sportkeuring ondergaan. Dat wil zeggen dat zij zowel klinisch als röntgenologisch zijn gekeurd. Deze informatie is allemaal te verkrijgen via Rianka Hazeleger via [email protected].

Collectie vol sportlijntjes

Bij de dressuurhengsten zien we een nakomeling van wereldkampioen Glamourdale, maar ook van zijn leeftijdsgenoot George Clooney gevolgd door Florenz, Ferguson, Everdale en Charmeur. Het merendeel van de springhengsten uit de veilingcollectie komt uit een lijntje met veel sport erin. Hengsten die tekenen voor het vaderschap zijn de Grand Prix-hengsten Arezzo VDL, Cordess, Quality Time en Vannan. Hengstencompetitiewinnaar Hotspot heeft twee nakomelingen in de veiling, de collectie vervolgt met een zoon van Fibonacci en Royal Feu Z. Vanavond vanaf 19.00 uur sluit de veiling. De gehele collectie, inclusief foto’s en video’s, is hier te bekijken.

Bron: KWPN/Horses.nl