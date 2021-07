Amber de Groot en Maddy Dijkshoorn winnen opnieuw

De afsluitende kür op muziek in Deauville was voor zowel young rider Amber de Groot als voor pony-amazone Maddy Dijkshoorn opnieuw een succes. Dijkshoorn scoorde een hattrick met haar Boogie de l'Aube (v. Don't Worry), zij won al haar proeven op dit CDI. De Groot werd tweede in de landentest, maar won gisteren ook de individuele proef met Homemade (v. Hexagon's Louisville).