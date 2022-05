Amber de Groot met Homemade tweede in LT kür

De Nederlandse amazone Amber de Groot is met NRPS hengst Homemade (v. Hexagon's Louisville) tweede geworden in de kür op muziek van de Intermédiaire I op het internationale concours in Le Mans. Het duo scoorde 70,591%. De winst was voor Gareth Hughes uit Groot Brittannië, die met KWPN-ruin Happiness (v. Chippendale) naar 74,317% reed.