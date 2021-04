Amerikaans dressuurteam schrapt Europese tour voor Olympische Spelen

Het Amerikaanse dressuurteam heeft plannen om naar Europa te gaan voorafgaand aan de Olympische Spelen geschrapt. De Amerikaanse bond heeft in plaats van de tour een extra head-to-head van maximaal twaalf combinaties ingelast die in juni in Wellington wordt gehouden. De omstandigheden zullen dan vergelijkbaar zijn met wat wordt verwacht in Tokio, heet en vochtig.

De aankondiging komt na maanden van onzekerheid over de Europese wedstrijdkalender vanwege de corona pandemie en het Rhino virus dat wedstrijden in Europa heeft plat gelegd tot half april. Andere factoren die meespelen waren de kosten om tot acht paarden en ruiters te sturen en de hoeveelheid reizen die de paarden moeten maken, van de V.S. naar Europa, terug naar de V.S. en tenslotte van Amerika naar Tokio.

De wedstrijd die van 8 tot en 12 juni in Wellington wordt gehouden is verplicht voor alle shortlist combinaties. Op de shortlist voor de Spelen staan onder meer de combinaties: Steffen Peters/Suppenkasper; Nick Wagman/Don John; Charlotte Jorst/Kastel’s Nintendo; Katherine Bateson-Chandler/Alcazar; Adrienne Lyle/Salvino en Harmony’s Duval.

Bron Dressage News