Amerikaanse dressuurteam niet van start in Compiègne door ongunstige PCR testen

Het Amerikaanse dressuurteam heeft besloten zich terug te trekken van de 5* Nations Cup wedstrijd in Compiègne in overeenstemming met de richtlijnen van de FEI en de FEI Return to Competition EHV-1 blootstellingsprotocollen. De beslissing om het team en de individuele Amerikaanse Young Rider, die samen gestald zijn op De Begijnehoeve in België, terug te trekken werd genomen voor hun vertrek naar Frankrijk en in overleg met de teamdierenarts en FEI Veterinary Director.

“In overeenstemming met de FEI Return to Competition protocollen, werden alle Amerikaanse paarden getest op EHV-1 voor vertrek van hun tussenstation in België naar de wedstrijd locatie. Een beperkt aantal PCR-testen kwam terug met ongunstige resultaten”, aldus de Amerikaanse Federatie in een verklaring. “Paarden in het Amerikaanse contingent hebben geen symptomen of klinische tekenen van het virus vertoond, zijn niet koortsig, en zijn allemaal gevaccineerd.”

Uit voorzorg teruggetrokken

Uit voorzorg heeft het team besloten zich terug te trekken. De USEF werkt direct samen met de FEI om de juiste vervolgstappen te bepalen en een acceptabele tijdlijn voor een terugkeer naar de competitie op basis van de geschetste protocollen.

Nog geen besluit of paarden direct terugkeren

De Amerikaanse combinaties die in Compiègne zouden starten, waren Anna Buffini met Davinia La Douce FRH (v. Don Frederico), Katie Johnson op Quartett (v. Quaterback) en Günter Seidel met de KWPN’er Equirelle (v. Florett As). Er is nog niet besloten of de Amerikaanse teamcombinaties in een andere wedstrijd in Europa in juni zullen worden ingezet.

Olympische combinaties niet naar Europa

Door de bezorgdheid over Covid-19 en EHV-1 en de verstoring van de wedstrijdschema’s, werden de plannen om de Amerikaanse Olympische ruiters en paarden die op de shortlist stonden naar Europa te laten gaan, geschrapt. In plaats daarvan zullen de paarden op de lijst deelnemen aan een observatiewedstrijd in Wellington, Florida van 8 tot 11 juni.

